Plaine Morte, Lenk BE

Weshalb ist dieser Gletschersee giftgrün?

Knallgrünes Wasser inmitten der weissen Gletscherlandschaft: Am Freitag sah es auf dem Plaine-Morte-Gletscher oberhalb der Lenk ungewöhnlich unnatürlich aus. Doch gefährlich war das Ganze nicht – im Gegenteil.

Am Freitag sah die Eislandschaft oberhalb der Lenk aber etwas ungewöhnlicher aus. Der Grund: Die Schwellenkorporation von Lenk im Simmental färbte am Freitag das Wasser des Gletschersees grün ein. Ziel war, Erkenntnisse über den Ablauf des Wassers aus dem See zu gewinnen.

Normalerweise sieht es auf dem Plaine-Morte-Gletscher so aus – alles ist Ton in Ton.

Giftiges Grün leuchtete in den vergangenen Stunden zwischen den weissen Gletscherspalten des Plaine Morte hervor. Das Wasser des dortigen Gletschersees hatte am Freitag eine ungewöhnliche Farbe angenommen. Dahinter steckt nicht etwa eine spezielle Algenablagerung oder gar eine Umweltverschmutzung. Die Verfärbung des Gletschersees hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Forscher färbten am Freitag das Wasser des Gletschersees auf der Plaine Morte oberhalb von Lenk grün ein. Das Ziel der Aktion ist, Erkenntnisse über den Ablauf des Wassers aus dem See zu gewinnen. Die Farbe ist für Mensch und Umwelt ungefährlich. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Korporation einen solchen Färbversuch durchgeführt.



Nicht nur der Wasserverlauf hat man am Freitag getestet. Auch ob der im Juni des vergangenen Jahres installierte Entlastungskanal funktioniert, will die Schwellenkorporation von Lenk im Simmental wissen.