5 Fragen an den Reiseexperten Jean-Claude Raemy

Die Inzidenz ist hoch, aktuell bei 362 Fällen pro 100‘000 Einwohnern und damit beinahe doppelt so hoch wie in der Schweiz. Doch das sind nur die nackten Zahlen. Denn schaut man genau hin, ist zu erkennen, dass die Infektionszahlen in der dicht besiedelten, touristisch aber nicht relevanten Hauptstadt Male, fünf Mal so hoch sind wie auf den Resort-Inseln.