Aufstiegsfeier in letzter Minute kaputt: Netz lacht über den Hamburger Sportverein

Darum gehts Es war an Drama kaum zu überbieten: HSV feierte schon den Aufstieg, am Ende machts aber Heidenheim.

Während sich Hamburg bereits auf die Relegation vorbereitet, entschuldigt sich Sandhausen für die falsche Durchsage.

Im Netz überschlagen sich Hohn und Spott gegenüber dem HSV und seinen Fans, die zu früh gefeiert haben.

Der SV Sandhausen hat sich für eine falsche Stadion-Durchsage mit Glückwünschen an Hamburger SV zum vermeintlichen Aufstieg in die Fussball-Bundesliga entschuldigt. Der Stadionsprecher sei nach einem Zuruf fälschlicherweise davon ausgegangen, dass der HSV aufgestiegen sei, teilte der Absteiger aus der 2. Bundesliga am Sonntag mit. «Der SV Sandhausen ist sich des Risikos und der Tragweite solcher Durchsagen bewusst und entschuldigt sich deshalb an dieser Stelle beim Hamburger SV und den Fans im Stadion für die fehlerhafte Durchsage», schrieb der Club.

Der HSV hatte zuvor mit 1:0 in Sandhausen gewonnen. Nach Spielschluss ist «es zur kontrollierten Platzbegehung» durch Hamburger Fans gekommen. Währenddessen lief aber das Spiel des 1. FC Heidenheim noch, der durch zwei Treffer in der Nachspielzeit schliesslich mit 3:2 beim SSV Jahn Regensburg gewann und so als Tabellenerster den HSV auf Relegationsplatz drei verdrängte.

«Den Relegationsmodus überdenken»

Nach Meinung von Sportvorstand Jonas Boldt vom Hamburger SV sollte der Fortbestand der Relegation um den Aufstieg in die Fussball-Bundesliga überdacht werden. «Von der Statistik her hat der Erstligist natürlich sehr, sehr viele Vorteile», sagte der 41-Jährige nach dem 1:0 (1:0)-Sieg der Hanseaten beim SV Sandhausen am letzten Zweitliga-Spieltag am Sonntag. Der HSV kämpft als Tabellendritter nun wie im Vorjahr in der Relegation um den Aufstieg. Gegner ist der 16. der Bundesliga, der VfB Stuttgart.

«Es wäre vielleicht auch mal eine Idee, das zu überdenken und die drei Plätze komplett anders auszuloten, denn es kann ja nicht im Sinne sein, dass es dann immer der Erstligist ist», sagte Boldt. Seit 2009 hat sich in den K.o.-Spielen nur dreimal der Zweitligist durchgesetzt. «Es gibt ja auch andere Ligen, die da spannende Modelle haben», so Boldt. «Aber das ist erst mal Zukunftsmusik. Wir haben jetzt die Chance und wollen etwas Besonderes schaffen.»

Erstligist statistisch im Vorteil

Das Netz lacht

Ob der HSV nun die Relegation gewinnt oder nicht, Hohn und Spott ist dem Verein aus dem Norden Deutschlands nach der kurzen und voreiligen Aufstiegsfeier gewiss. Auf Social Media überschlagen sich Beiträge, die Hamburg als «unaufsteigbar».

Auch über die feiernden Fans macht man sich lustig: «Ein Verein, dessen Fans zu blöd sind, mit dem Handy umzugehen, hat die 1. Bundesliga nicht verdient», heisst es etwas auf Twitter. Ein anderer User postet den durchaus flachen, aber stimmigen Witz: «Weshalb schiebst du denn dein Fahrrad», wird ein Mann in einem Video gefragt. Dessen Antwort: «Ich kann nicht aufsteigen, ich komme aus Hamburg.

Übrigens hat es nicht nur der Stadionspeaker nicht gerafft, dass HSV nicht aufgestiegen ist. Auch in der Bingo-Show im NDR gratulierte der Moderator noch den Hamburgern zur Rückkehr in die 1. Bundesliga.

Der konsternierte HSV-Schweizer Miro Muheim nach dem Spiel. Freshfocus

