Schwer verletzt geborgen

Weshalb stürzte 14-jähriger Walliser 20 Meter in die Tiefe?

Am Freitagmorgen fiel ein Jugendlicher auf dem «Suonenweg» oberhalb von Ausserberg VS über einen Abhang hinab. Wieso der 14-Jährige abstürzte, ist noch unklar. Beim Vorfall verletzte sich der Teenager schwer.

Beim Verletzten handelt es sich um einen 14-jährigen Walliser mit Wohnsitz in der Region.

Zwei Jugendliche waren am Freitagmorgen gegen 7 Uhr oberhalb von Ausserberg VS, im sogenannten «Eiholzwald», unterwegs. Dann kam es zu einem verheerenden Vorfall: «Aus zurzeit nicht geklärten Gründen stürzte einer der beiden Jugendlichen zirka 20 Meter tief in unwegsames Gelände», teilt die Walliser Polizei nun mit. Der 14-Jährige zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu.