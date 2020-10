So hat Trump ein Video über Twitter veröffentlicht, in der er sagt, es sei ihm «nicht so gut gegangen», als er ins Spital kam. Jetzt aber gehe es ihm schon «viel besser». Allerdings kursieren widersprüchliche Angaben: So sagte Trumps Stabschef Mark Meadows gegenüber amerikanischen Medien, dass Trumps Gesundheitszustand «äusserst besorgniserregend» sei.