Schreckminuten in Bern - Bienen invadieren plötzlich Restaurant – Besitzer muss Feuerwehr rufen

Grosser Schrecken für Gäste eines Restaurants in Bern: Eine ganze Horde Bienen umschwirrte zunächst am Samstagnachmittag die Aussentische des Restaurants Bucolo. Offenbar waren sie ihrer Königin gefolgt, die von etwas angelockt worden war.

Die Bienen folgten der Königin in eine Box

Alle Versuche, die Bienen zu vertreiben, waren erfolglos. «Meine Eltern mussten die Feuerwehr rufen.» Wenig später kamen zwei Feuerwehrmänner, um das Bienennest zu entfernen. Sie beträufelten die Insekten mit Wasser, um sie zu beruhigen. Als nächstes mussten sie die Königin einfangen und in eine Box hineinsetzen. «Die Box wurde in der Nähe des frisch gebildeten Nestes platziert. Die Tiere folgen dann ihrer Königin und können ebenfalls eingefangen werden», schildert Bucolo das Prozedere.

Was die Königin ausgerechnet an dem Tisch angelockt haben könnte, konnte die Feuerwehr Bern den Restaurantbesitzern nicht sagen. Nach rund einer halben Stunden waren die meisten Tiere in der Box. «Die Feuerwehr kommt in zwei Stunden wieder, weil noch nicht alle eingefangen werden konnten», sagt der News-Scout.