Basel: Liebesschlösser von der Mittleren Brücke wegen Vogel Gryff entfernt

Die Liebe hat Basel den Rücken gekehrt. Auf dem Käppelijoch auf der Mittleren Brücke hingen noch bis Mittwoch Hunderte Liebesschlösser, am Mittwochmorgen waren sie weg. Mit den Schlössern hatten unzählige Liebespaare sich hier ihre ewige Treue geschworen und die Schlüssel danach in den Rhein geworfen. Das Tiefbauamt hat schmiedeeiserne Gitter der kleinen gotischen Kapelle entfernt und durch einen Holzverschlag ersetzt.

In der Medienmitteilung des Baudepartements heisst es, «Platz für neue Liebe» werde da gemacht. Grund dafür ist der Vogel Gryff, der höchste Feiertag der Kleinbasler, der am kommenden Freitag, dem 13. Januar, begangen wird. Das Käppelijoch spiele da eine prominente Rolle und diene als Kulisse für den Tanz der drei Ehrenzeichen auf der Mittleren Rheinbrücke. Seine Glocke erklingt, wenn das Floss des Wilden Mannes die Wettsteinbrücke passiert. Da lenken die vielen Schlösser dann doch zu sehr vom Wesentlichen ab. Für den Vogel Gryff wird darum am Donnerstag das Gitter wieder montiert, aber ganz ohne Liebesbeweise.