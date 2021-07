BAG-Info - West-Nil-Virus könnte auch in der Schweiz auftreten

Den Menschen wird empfohlen, besonders mückenreiche Gebiete wie Wälder, Flüsse und Sümpfe zu meiden – vor allem am Morgen und am Abend. Zudem sollen sie, wann immer möglich, lange und weite Kleidung tragen und Mückenschutzmittel nutzen. Auch Moskitonetze und Fenstergitter seien ratsam.

Speziell auf dem Balkan erwarten die Behörden in den kommenden Wochen eine Plage. In Serbien werden mit Helikoptern Insektizide versprüht.

Das West-Nil-Virus breitet sich in Europa aus. Es wurde erstmals in Uganda isoliert und seither auch in Deutschland, Österreich und Italien nachgewiesen. Dieses Jahr erwartet Serbien eine regelrechte Plage: Erste infizierte Mücken, die das Virus auch auf den Menschen übertragen können, sind bereits entdeckt worden. Von der ersten infizierten Mücken dauert es, gemäss den serbischen Behörden, erfahrungsgemäss ungefähr zwei Wochen bis zur ersten Infektion eines Menschen.

In der Schweiz sind gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) bis anhin keine Übertragungen festgestellt worden. Auszuschliessen sei das aber nicht: «Da diverse Mückenarten, die als Überträger fungieren, lokal vorkommen, besteht auch in der Schweiz ein grundsätzliches Risiko für eine Übertragung des Virus», heisst es auf der BAG-Seite, die zuletzt im Februar 2020 aktualisiert worden ist.

0,1 Prozent der Betroffenen können sterben

Insektizide schaden auch den Bienen

Das Thema beschäftigt auch die 20-Minuten-Community: «Das West-Nil Fieber ist sehr viel gefährlicher als Corona. Nicht zu vergessen sind die vielen Opfer in New York City, damals 1999. Nicht auszudenken, was unsere Regierung für Massnahmen parat hat, wenn sie bei Corona schon so aus dem Häuschen ist», schreibt User «PeterderAndere». «Als ob Corona nicht schon genug wäre», meint ein anderer.