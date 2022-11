Ukraine-Krieg: Westen macht Putin Kapitulationsangebot – Kreml-Politiker unterstützen es

So sollen sich die russischen Truppen aus der Ukraine zurückziehen, die Krim-Halbinsel würde zur demilitarisierten Zone erklärt. Im Bild: Reparaturarbeiten an der Krim-Brücke, die bei einem Angriff schwer beschädigt wurde.

So soll der russische Präsident im Amt verbleiben, wenn sich die russischen Truppen aus der Ukraine zurückziehen.

Nach dem überhasteten Rückzug der russischen Truppen aus weiten Teilen der Region Cherson ist beim Kreml offenbar ein Kapitulationsangebot eingegangen. Dies berichtet Valeri Solowei, der zuvor am Moskauer Institut für internationale Beziehungen dozierte und laut eigenen Angaben Kontakte im Kreml hat. So sehe das Angebot zur russischen Kapitulation, das nach Rücksprache mit Kiew von westlichen Ländern gekommen sei, vor, dass Russland alle bisher eroberten Gebiete in der Ukraine aufgibt, wie die «Daily Mail» berichtet.