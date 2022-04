Washington : Westliche Minister protestieren an G20-Treffen gegen Russland

Einige der Finanzminister und Zentralbankchefs orchestrierten eine Boykott-Aktion, um gegen den russischen Krieg zu protestieren. Als der russische Sprecher zu Wort kam, verliessen sie demonstrativ den Saal. Einer der Politiker blieb aber.

Die kanadische Finanzministerin Chrystia Freeland verkündete danach auf Twitter: «Russlands Einmarsch in die Ukraine ist eine schwere Bedrohung für die Weltwirtschaft. Russland sollte nicht an solchen Treffen teilnehmen.»

Mit einer Boykott-Aktion haben westliche Finanzminister und Zentralbankchefs bei einem G20-Treffen in Washington gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine protestiert. US-Finanzministerin Janet Yellen und mehrere ihrer Kollegen etwa aus Kanada und Grossbritannien verliessen am Mittwoch den Sitzungssaal, als der russische Vertreter Anton Siluanow das Wort ergriff, wie aus informierten Kreisen verlautete. «Einige Finanzminister und Zentralbankchefs, die virtuell teilnahmen, haben ihre Kameras ausgeschaltet, als Russland sprach.»

«Demokratien der Welt werden nicht tatenlos zuschauen»

Bei den Frühjahrestagungen von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank, in deren Rahmen das G20-Treffen stattfand, gehe es um die «Unterstützung der Weltwirtschaft», schrieb Freeland weiter. «Russlands Einmarsch in die Ukraine ist eine schwere Bedrohung für die Weltwirtschaft. Russland sollte nicht an solchen Treffen teilnehmen.»