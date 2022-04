Ukraine-Krieg : Westliche Wirtschaftssanktionen machen Russen zu Putin-Anhängern

Die Wirtschaftssanktionen sollen nicht nur den russischen Krieg erschweren, sondern auch die Unterstützung für Putin untergraben. Doch womöglich erreichen sie das Gegenteil.

Es gehe um die «Souveränität Russlands»

«Putin hatte keine andere Wahl, als eine Invasion in die Ukraine anzuordnen, um uns vor den Angelsachsen zu bewahren», sagt etwa Rita Guerman. Die 42-jährige Werbeproduzentin war nach eigenen Worten bis vor kurzem noch «liberal und anti-Putin». Doch die nach der russischen Invasion in der Ukraine verhängten Sanktionen des Westens hätten ihr «die Augen geöffnet».

«Anti-russische Hysterie»

Alle oppositionellen Medien verboten

In einer im März veröffentlichten Studie des unabhängigen Instituts Lewada äusserten sich 83 Prozent der Befragten mit Putins Arbeit zufrieden, im Dezember waren es noch 65 Prozent gewesen. Viele Soziologen weisen allerdings darauf hin, dass Umfragen in einer Kriegssituation kein objektives Bild vermitteln, da Kritik an der Regierung quasi verboten ist. Die letzten oppositionellen Medien wurden in den vergangenen Wochen verboten oder mussten den Betrieb einstellen. Die verbliebenen staatsnahen TV-Kanäle produzieren derweil fleissig Sendungen mit anti-ukrainischer und anti-westlicher Propaganda.