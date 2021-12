«Haben Sie gelbe Haut bekommen?» – Westschweizer Komikerin beleidigt Chinesen

Schweizer Asiaten wollen den Beitrag entfernen lassen. «Ich wurde als Kind mit all den Stereotypen schikaniert», so J. M.*.

In ihrer Rolle als Patientin beschreibt sie weitere «seltsame Symptome». So esse sie den «den ganzen Tag Reis», habe ihren «schwarzweissen Hund mit Bambussprossen» gefüttert und ein «Meerschweinchen-Ragout» gegessen.

«Von Überwachungskameras angezogen?»

Nachdem sie von der Patientin erfahren hat, dass diese widerwillig für das Covid-19-Gesetz gestimmt hat, stellt «Jacqueline la Psy» folgende Diagnose: «Sie leiden am Symptom des Wählers in der Falle». Es gebe viele Menschen, die wegen der Finanzhilfen für das Gesetz gestimmt hätten, jedoch die mögliche Massenüberwachung, wie sie in China herrsche, nicht befürworteten. Nun wehre sich das Gewissen in Form der geschilderten Verhaltensänderungen. Als Mittel dagegen empfiehlt sie ihr ein Päckchen Judasohren (siehe Box). Die Sitzung beendet die Psychologin mit den Worten «Chin-toc» und äfft dabei die chinesische Dankesgeste nach.

«Ich wurde als Kind mit all den Stereotypen schikaniert»

Schweizer mit chinesischen Wurzeln laufen gegen den Sketch Sturm. «Ich wurde als Kind mit all den Stereotypen schikaniert, die diese dumme Frau verwendet. Sowas kann ich nicht durchgehen lassen», schrieb J. M.* in einer Insta-Story. Dabei bat er seine Followerinnen und Follower, das Video auf Youtube zu disliken und dort zu melden.

«Geschmacklose Darstellung»

«Jeder weiss, dass vor allem sie leiden»

«Wir publizieren den Sketch weiterhin»

Die Chefredaktorin von «Le Temps» verteidigt den Sketch. «Wir halten dieses Video nicht für rassistisch und hatten auch nie die Absicht, irgendjemanden damit zu verletzen», sagt Madeleine von Holzen. «Wir publizieren den Sketch weiterhin.» Die Komikerin habe die Angst vor Covid, dem Tracing und dem Zertifikat im Vorfeld zur Abstimmung über das Covid-19-Gesetz thematisiert.



Claude-Inga Barbey stellt laut von Holzen in der Rolle einer Psychologin und von Patienten jede Woche Personen in einem aktuellen Zusammenhang dar. Die Psychologin sei neurotisch, was allgemein auch auf deren Patientinnen und Patienten zutreffe. «Es handelt sich um bewusst schräge und satirische Sketches.» Claude-Inga sei in der Romandie eine sehr bekannte Komikerin sowohl auf der Bühne als auch in ihren Sketch-Videos.