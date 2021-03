Während Maskenpflicht und Abstandsregeln seit Monaten zum Alltag gehören, kursiert in den sozialen Netzwerken ein Foto, das für Trubel sorgt: Vier uniformierte Polizisten posieren neben drei leichtbekleideten Frauen. «Hier sind wir, haben Spass in Vevey…», schreibt ein Tiktok-Nutzer. «Sie sind es also, die uns dazu bringen, das Gesetz zu respektieren», ärgerte sich ein Anderer, der das Bild gestern Abend via Snapchat mit seinen Freunden teilte.