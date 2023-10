Wettbewerb : Gewinne ein Ski-Wellness-Weekend in Zermatt für zwei Personen

Fühlst du die Sehnsucht nach aufregenden Schneeabenteuern und gemütlichen Momenten in den Bergen? Während fünf Wochen haben Winterfans die Gelegenheit, an unserer Verlosung teilzunehmen und grossartige Preise für fünf Schweizer Bergregionen zu gewinnen. Unter anderem verschenken wir Ski-Packages sowie ein Wellness-Weekend in der erstklassigen Region Zermatt.