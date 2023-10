Wettbewerb : Gewinne Tickets für dich und deine Begleitung für «Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes»

Am 16. November erscheint das Prequel zur weltbekannten «The Hunger Games»-Reihe. Wir schicken dich und deine Begleitung an die exklusive Premiere am 13. November in Zürich. Alle Informationen zum Wettbewerb unten.