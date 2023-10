Kaum ein Künstler im deutschsprachigen Raum ist derzeit so erfolgreich wie der Rapper Luciano. Sowohl 2021 als auch 2022 galt er als meistgestreamter Künstler in Deutschland. In der Schweiz positionierte er sich jeweils in den Top fünf – und auch in diesem Jahr ist der Berliner auf dem besten Weg, weiterhin an der Spitze zu thronen. Nach seiner restlos ausverkauften «Majestic»-Tour und Shows in ganz Europa hat Luciano nun Neues vor: Er will mit seiner kommenden «Seductive»-Tour das Live-Business auf einen nächsten Level bringen – und macht dabei auch Halt in der Schweiz.