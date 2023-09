Jahr für Jahr bringt das ZFF Weltstars nach Zürich. In den letzten Jahren waren Schauspielerinnen und Schauspieler wie Sharon Stone, Johnny Depp, Sylvester Stallone oder Eddie Redmayne zu Gast. Am Festival gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Persönlichkeiten für einmal ganz nahe zu kommen und tiefe Einblicke in ihr künstlerisches Schaffen zu erhalten.

Welche Schauspielerinnen und Schauspieler dieses Jahr über den roten Teppich schweben, ist noch nicht bekannt. Was wir aber bereits wissen: Wir schicken eine glückliche Person inkl. Begleitung an die Award Night vom 07. Oktober 2023. Das Ganze findet im Opernhaus Zürich statt. Nimm jetzt via Button unten an unserer Verlosung teil und probier dein Glück. Wir drücken dir die Daumen!