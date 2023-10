Wettbewerb : Gewinne Weekend-Pässe für dich und deine Begleitung fürs Freestyle Roots

Am 13. Oktober erwacht Thun zum Leben, wenn das Freestyle Roots in seine dritte Runde geht. Tauche ein in ein unvergessliches Wochenende voller Freestyle-Sport und -Kultur in unterschiedlichsten Facetten. Wir verlosen 5 x 2 Weekend-Pässe. Verpasse nicht die Chance, dabei zu sein!