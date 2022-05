Wettbewerb : Wir schicken dich inkl. Begleitung ans Harry Styles Konzert in Hamburg

Leider macht unser Lieblings-Federboa-Träger Harry Styles während seiner «Love On Tour» keinen Halt in der Schweiz – wir verschenken 1x2 Tickets für das Konzert in Hamburg. Alle Infos unten.

Harry Styles drittes Album «Harry`s House» erscheint am 20. Mai 2022. Credit – Sony Music

Die Freude war riesig, als Harry ankündigte, mit seiner aktuellen Tournee «Love On Tour» nach Europa zu kommen – die Enttäuschung leider auch, als wir mit traurigen Gesichtern die Tourdaten abgeklappert haben: In der Schweiz findet leider kein Konzert statt. Wir probieren’s nicht persönlich zu nehmen, Harry.

Mit “Harry`s House” legt Grammy Gewinner und Superstar Harry Styles sein drittes Studioalbum vor! Das Album mit seinen 13 Tracks ist das erste neue Material seit dem Release seines zweiten Albums «Fine Line» aus dem Jahr 2019. Die neuen Songs wurden zwischen 2020 und 2021 in verschiedenen Locations im Vereinigten Königreich, in Los Angeles und Tokio aufgenommen. Der britische Popstar brach mit seiner aktuellen Single «As It Was» internationale Streaming-Rekorde. 21,6 Millionen Spotify-Streams in 24 Stunden: Es ist eine stolze Zahl, mit der Spotify «As It Was» am 2. April zum weltweit meist-gestreamten Song des Jahres ernannte. In der Schweiz belegte «As It Was» vier Wochen ununterbrochen die Spitzenposition #1 in den Single Charts an!

Es freut uns daher umso mehr, können wir zusammen mit Sony Music zwei Harry-Fans da draussen nun doch an ein Konzert schicken. Wir verlosen zwei Tickets für das Konzert in Hamburg am 26. Juni 2022. Das Beste: Hin- und Rückflug sowie eine Hotelübernachtung inklusive!

Was du tun musst? Registriere dich jetzt auf My 20 Minuten und nimm via Button unten an der Verlosung Teil. Wir drücken dir die Daumen!