GOAT Radio bringt dein Radio-Erlebnis auf ein nächstes Level! Nimm am Wettbewerb teil und gewinne mit etwas Glück Tickets für «ONE NIGHT OF TINA – A Tribute to the Music of Tina Turner» am 14. Januar 2024 in Bern.

Mit fast 200 Millionen verkauften Tonträgern und zwölf Grammy Awards war Tina Turner eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Im Frühjahr 2024 kommt »ONE NIGHT OF TINA – A Tribute to the Music of Tina Turner», eine spektakuläre Hommage an diese Ausnahmekünstlerin, auf die Live-Bühnen in der Schweiz zurück. Am 14. Januar 2024 werden in der Kursaal Arena in Bern Tina Turners Karriere und ihre grössten Hits aller Zeiten mit einer brillanten Showinszenierung zum Leben erweckt.

«ONE NIGHT OF TINA – A Tribute to the Music of Tina Turner» ist eine international gefeierte Konzertshow, die mit exzellenten Licht- und Toninstallationen sowie einem brillanten Ensemble die Superhits Tina Turners zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis der Extraklasse macht.

Ob »Simply the best«, »Private Dancer«, »What’s love got to do with it» oder «We don’t need another hero» – Tina Tuners Superhits und ihr von extremen Höhen und Tiefen geprägtes Leben sind ein hollywoodreifes Drehbuch für eine Live-Show der Superlative, die nicht nur Tina-Turner-Fans für immer in Erinnerung bleiben wird.

Möchtest du Teil dieses Spektakels werden? Dann zeige dein Geschick! Aufmerksames Radiohören wird belohnt: Sobald du auf dem Sender GOAT Radio einen Song von Tina Turner hörst, sende uns das Codewort «TINA» an die Nummer 079 2 105 105. Mit etwas Glück gehörst du zu den glücklichen Gewinnern und Gewinnerinnen der Tickets.



Teilnahmeschluss am 26. November 2023