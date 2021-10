Glasfaserausbau – Wettbewerbskommission pfeift Swisscom zurück

Nun zeigt sich, dass Swisscoms Rekurs beim Bundesverwaltungsgericht erfolglos war: Es hat in einem Urteil vom 30. September entschieden, die verfügten Massnahmen aufrechtzuerhalten. «Damit droht eine Verzögerung des Glasfasernetzausbaus bis in die Wohnungen und Geschäfte (FTTH) zum Nachteil von Wirtschaft und Gesellschaft», nimmt Swisscom nun in einer Medienmitteilung Stellung dazu.