Diese Dinge sind in Hotels verboten

Darf ich am Zmorgebuffet eine Banane für später einpacken oder auf dem Balkon rauchen? Der Verband Hotellerie Suisse und eine Hotelkette klären auf, was erlaubt ist – oder eben nicht.

Ob im Hotelzimmer oder am Buffet: Diese Verbote solltest du unbedingt kennen, damit es in deinen Ferien zu keinen Problemen kommt.

Jemanden heimlich ins Hotelzimmer schmuggeln oder beim Zmorgebuffet noch rasch ein paar Snacks für später einpacken – das haben bestimmt schon einige von euch gemacht. Doch wusstest du, dass diese Dinge nicht erlaubt sind? Wir haben beim Branchenverband Hotellerie Suisse sowie der Hotelkette 25 Hours Hotels nachgefragt.

Darf ich als Hotelgast….

… die Shampooflaschen oder Kugelschreiber aus dem Hotelzimmer mit nach Hause nehmen?

Im Hotel stehen meistens Kosmetikprodukte wie Duschgel oder Shampoo in praktischer Mini-Grösse während des Aufenthalts zur Verfügung. Da packt man schnell einmal welche ins Necessaire ein – sei es als Vorrat für Zuhause oder für den nächsten Städtetrip mit Handgepäck. Doch legal ist das streng genommen nicht.

Dürfen nur während des Hotelaufenthalts gebraucht werden: Kosmetikprodukte in praktischer Reisegrösse. Pexels/Castorly Stock

«Die Mitnahme von Verbrauchartikeln wie beispielsweise Seifen, Shampoos oder Kugelschreibern gelten rechtlich als Diebstahl, denn alles, was sich im Hotelzimmer befindet, ist Eigentum des Hotels», erklärt Vinzenz van den Berg, Leiter der Unternehmenskommunikation beim Verband Hotellerie Suisse. Er gibt aber auch Entwarnung, denn dies sei wohl den wenigsten Gästen bewusst und werde von den Hotels auch meist nicht so streng gehandhabt.

… auf dem Balkon rauchen?

Hotels dürfen selbst bestimmen, wie sie das Thema Rauchen handhaben wollen. «Wenn sich ein Hotel dazu entscheidet, die Balkone oder gar das ganze Gelände rauchfrei zu halten, muss dies in den allgemeinen Geschäftsbedingungen festgehalten werden», führt van den Berg aus. Fehlt diese Regelung, darfst du als Hotelgast auf dem Balkon rauchen.

Im Zweifelsfall fragst du lieber einmal zu viel an der Rezeption nach, wie es mit dem Rauchen auf dem Hotelbalkon aussieht. Pexels/Ron Lach

… spontan jemanden als Übernachtungsgast aufs Zimmer nehmen?

Hast du in deinen Ferien jemanden kennen gelernt und möchtest diese Person spontan in dein Hotelzimmer einladen? Kein Problem, heisst es auf Anfrage bei den 25 Hours Hotels. Aber: «Der zusätzliche Gast muss an der Rezeption eingecheckt werden, damit das Hotelpersonal weiss, wer im Haus ist und ob eine zusätzliche Person zum Zmorge erscheinen wird», erklärt Anne Berger, Sprecherin der Hotelkette.

Ob du deinen Ferienflirt aufs Zimmer nehmen darfst, hängt vom Hotel ab – und muss an der Rezeption gemeldet werden. Pexels/Monstera

Bei Hotellerie Suisse heisst es, dass die Hotels die Vorgehensweise dazu selbst regeln können. Falls eine Regelung diesbezüglich fehle, sei das Hotelzimmer vertragsgemäss zu nutzen. Sprich: In einem Einzelzimmer darf auch wirklich nur eine Person übernachten, in einem Doppelzimmer nur zwei. In der Regel sind Übernachtungsgäste ohne Vorankündigung nicht erlaubt, da dadurch für die Hotels Mehraufwände entstehen.

… Essen vom Zmorgebuffet einpacken?

Wenn du dir beim Zmorgebuffet jeweils noch schnell ein zweites Gipfeli für später oder gar ein ganzes Frühstück einpackst, ist das nicht der Sinn der Sache. «Die Buffets sind dazu da, sich während der entsprechenden Mahlzeit zu verpflegen. Wenn nichts anderes vereinbart ist, dürfen Hotelgäste also nicht auch noch etwas für den Tag einpacken», sagt van den Berg von Hotellerie Suisse.

Das Gipfeli für den späteren Hunger einpacken? Das ist grundsätzlich nicht erlaubt, ausser das Hotel weist ausdrücklich darauf hin. Pexels/Brett Stone

So siehts auch in den 25 Hours Hotels aus. Verpflegung vom Buffet einzupacken, sei nicht erlaubt. Die Gäste haben aber die Möglichkeit, sich ein kostenpflichtiges Zmorge zum Mitnehmen einpacken zu lassen.

… Essen von Uber Eats und Co. aufs Zimmer bestellen?

Du hast mehr Lust auf Sushi oder Pizza statt auf die Room-Service-Gerichte? Hier entscheiden die Hotels, ob dies erlaubt ist oder nicht.

Bevor du dir Sushi aufs Zimmer bestellst, solltest du rasch abchecken, ob das im Hotel erlaubt ist. Pexels/Artem Podrez

In den 25 Hours Hotels sei dies kein Problem – im Gegenteil: Entsprechende Empfehlungen finden sich in der Zimmermappe oder beim Hotelpersonal an der Rezeption.