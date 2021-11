13,8 Millionen Zuschauer – «Wetten, dass..?» erreicht Mega-Quote – sogar Netflix zieht den Hut

Nach zehn Jahren Pause war es am Samstagabend endlich soweit: Es kam zum «Wetten, dass..?»-Revival. Mit riesigem Applaus feierten die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort in Nürnberg Moderator Thomas Gottschalk. In einem gold-gemusterten Jacket und mit Moderatorin Michelle Hunziker an seiner Seite präsentiert Gottschalk Fernsehen wie früher.