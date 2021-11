Quotenhit auch in der Schweiz - «Wetten, dass..?» erreichte in der Schweiz ein Millionenpublikum

Auch in der Schweiz war das Interesse mit fast 1,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern riesig.

… das Publikum wie eh und je in den Bann.

Thomas Gottschalk moderierte am Samstagabend eine «Wetten, dass..?»-Jubiläumssendung.

Zehn Jahre lang war «Wetten, dass..?» eingestellt, nun ist Entertainer-Legende Thomas Gottschalk am Samstagabend für eine Spezialausgabe zurückgekehrt. Natürlich durfte auch Michelle Hunziker nicht fehlen, die an der Seite Gottschalks durch den Abend führte. Und das Interesse an der mit Spannung erwarteten Jubiläumsfolge war riesig: 13,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte die Sendung. Nun liegen auch die Zahlen für die Schweiz vor.