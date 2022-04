10 Fakten der Woche: Wetten, diese Dinge über Ostern weisst du noch nicht?

Wer an Ostern denkt, denkt an bunt bemalte Eier, doch da steckt noch vieles mehr dahinter, wie unsere zehn Fakten zeigen.

1. Was zum Kuckuck …?

Nein, hierzulande soll früher nicht der Osterhase die Eier versteckt haben, sondern der Kuckuck! Wieso? Ganz einfach: Bekanntlich legt dieser Vogel seine Eier in fremde Nester. Daraus soll sich mancherorts dieser Volksglaube entwickelt haben.

2. Rot wie Blut

Das Eierbemalen ist eine langjährige Tradition. Doch nicht alle entscheiden sich für bunte Einer: In manchen Kirchen werden die Eier rot gefärbt, um das Blut Jesu darzustellen, bevor sie gesegnet und an die Gläubigen verteilt werden.

3. Woher kommt der Osterhase?

4. Jedes Jahr neu

Der Mond spielt eine grosse Rolle, wenn man das Oster-Datum berechnen will.

Hast du dich auch schon gewundert, wieso Ostern immer auf ein anderes Datum fällt? Das hängt mit dem Mondkalender und der Position des Mondes zusammen. Ostern fällt nämlich auf den ersten Sonntag nach dem zyklisch bestimmten Vollmond, der entweder am oder nach dem 21. März stattfindet. Fällt der kirchliche Frühlingsvollmond auf einen Sonntag, wird Ostern am darauf folgenden Sonntag gefeiert.

5. Der älteste Feiertag

Ostern ist das älteste und wichtigste Fest der Christenheit. An dem Feiertag wird die Auferstehung Jesu gefeiert, das Fundament, auf dem das Christentum aufgebaut wurde.

6. Wieso heisst es eigentlich Ostern?

Was hat eine Göttin mit Ostern zu tun?

7. Wieso sind die Eier bunt?

Das Eierfärben hatte früher einen Zweck: Weil in der Fastenzeit keine Eier gegessen werden durften, wurden diese hart gekocht, um sie so länger haltbar zu machen. Indem die gekochten Eier bunt bemalt wurden, konnte man sie von den ungekochten unterscheiden.

8. Ganz schön teuer!

9. Schläge zu Ostern

In Finnland werden Freund*innen und Familienangehörige mit einer Birkenrute geschlagen – natürlich nur leicht. Dieser Brauch soll Glück bringen. Die Birkenrute soll an die Palmwedel erinnern, mit denen Jesus in Jerusalem empfangen wurde.