Patchwork im Zoo: Kinderloses Pingu-Paar adoptiert Küken von überforderter Alleinerziehender

Als «Aussergewöhnlicher Bruterfolg» beschreibt der Basler Zolli die jüngsten Ereignisse. Gemeint ist der dreifache Nachwuchs bei den Königspinguinen. Kurz nacheinander waren zwei der drei Küken am 8. und 13. September geschlüpft. Das jüngste Tier liess nicht lange auf sich warten. Knapp zwei Monate später, am 29. Oktober, zerbrach auch dieses die Schale seines Eis.

Der Nachwuchs sei keine Selbstverständlichkeit, wie der Zoo in einer Mitteilung schreibt. Die Küken leben in einem äusserst speziellen Familienkonstrukt. Während sich die Eltern des ältesten Kükens von Anfang an die Aufzucht teilten, sei die Situation bei den anderen beiden Jungtieren etwas komplizierter.

Da ein alleinerziehender Elternteil mit seinem Jungtier überfordert gewesen sein soll, übernahm ein Pärchen ohne Brut, die Aufzucht des mittleren Kükens. Wobei sich der Adoptivvater auch dem dritten und somit jüngsten Küken gegenüber verpflichtet sah. Als biologischer Erzeuger wollte er sich zeitgleich bei dessen Brut beteiligen. Die Unterstützung eines anderen Weibchens akzeptierte seine effektive Partnerin jedoch nicht, wie der Zolli schreibt.

Wie in jeder Familie kam es auch bei der Patchworkfamilie der Königspinguine zu häufigen Streitigkeiten. Inzwischen darf der Adoptivpapi aber auch bei der Fütterung des jüngsten Königpinguins mithelfen. Was wieder zur Ruhe in der Gruppe führte, so der Zoo.

Schwierige Pingu Zucht

Weshalb es denn nun so heikel ist, Königspinguine zur Brutstimmung zu bringen, hinge laut Zoo, von zwei Bedingungen ab – der Temperatur und den Lichtverhältnissen. So sollen durchschnittlich zehn Grad in den Gehegen oder Freigängen als ideal gelten. Die Beleuchtung wird an die Bedürfnisse der Pinguine angepasst: Die Anlage hingegen wird im Sommer deutlich länger beleuchtet als im Winter.

Falls diese Bedingungen nun gegeben sind und es zu einer Eiablage kommt, so dauert die Brutzeit rund 52 bis 56 Tage. Das Ei wird dabei zwischen einer Bauchfalte und den Füssen der Eltern gebettet. Während ein Elternteil brütet, geht der andere auf Futtersuche. Bei der Brut kommt es oft vor, dass die Eier unbefruchtet oder beschädigt werden.

