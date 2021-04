Millimeter-Entscheidung - Verrücktes Foto-Finish – welches Pferd hat hier die Nüstern vorne?

Video: Twitter/At The Races

Thorn und Highway One waren genau gleich schnell.

In Lingfield kam es zu einem toten Rennen.

Auf dem Zielfoto, dem sogenannten Foto-Finish, sieht es aus, als wären fünf Pferde in den Endspurt involviert, aber es waren nur deren drei (siehe Video oben).

Dieses Foto war aber unbedingt nötig, um den Sieger in diesem Pferderennen im englischen Lingfield zu ermitteln. Die Jury entschied letztlich: Es war ein totes Rennen. Das heisst, zwei Pferde – Thorn und Highway One – waren genau gleich schnell. Die Besitzer der Pferde mussten sich die Siegerprämie also teilen.