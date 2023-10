Wetter: Am Montag 13 Grad – ab Donnerstag wieder wärmer

Der Temperaturrückgang im Flachland auf 11 bis 15 Grad entspreche der Oktobernorm. Während in der Höhe 8 Grad erwartet werden, nachdem am Wochenende die Temperaturen in den Minusbereich gerutscht waren, lässt der Temperaturanstieg im Flachland auf sich warten. Am Montag bleibe es mit Bise und Temperaturen um 12 Grad kühl.