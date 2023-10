Wetter: Ab Sonntag – jetzt wirds Herbst

Ab Sonntag wird der Herbst nun wirklich zum Herbst. IMAGO/Andre März

Darum gehts Die Prognosen künden einen kalten Sonntag an, somit ist der Sommer nun definitiv vorbei.

Nebst der Kaltfront erwarten die Wetterdienste auch vermehrt Regen.

Ab Sonntag sind mit Höchstwerten um die 15 Grad zu rechnen.

Bis Freitag hält die Warmwetterphase noch an – und dies sogar bis zu Höchsttemperaturen zwischen 22 und 27 Grad an einigen Orten.

Laut SRF Meteo sollen die Temperaturen am Samstag noch bis auf maximal 22 Grad steigen. Dazu sollen zeitweise dichte Wolken mit Regenschauern und lokalen Gewittern vorüberziehen. Am Sonntag dann die kalte Ernüchterung: In der Deutschschweiz sollen nur noch maximal 14 Grad erreicht werden.

Auch MeteoNews geht davon aus, dass es am Wochenende zu einer Wetteränderung kommt. MeteoSchweiz schreibt, dass eine Kaltfront neben vielen Wolken wohl auch verbreitet Regen bringe, wie viel und welche Regionen am stärksten betroffen sein werden, lasse sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Grosse Niederschlagsmengen seien aber nicht in Sicht.

Die Temperaturen dürften aber deutlich zurückgehen. Es sei mit Höchstwerten um die 15 Grad zu rechnen.

Ab Montag in der warmen Jacke zur Arbeit

In der Deutschschweiz sollen sich die Temperaturen dann zwischen 10 und 14 Grad bewegen und dies sollte dann auch einige Tage so bleiben. Begleitet werden die kühleren Temperaturen von einer Bise. So wird nun wohl der Griff zur etwas wärmeren Kleidung erfolgen.

Die Temperaturen von nächster Woche sind laut SRF Meteo dann nach zu hohen Temperaturen Anfang Oktober etwas zu kühl und liegen unter dem Durchschnitt.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.