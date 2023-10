Wetter: Vor dem Regen wird es nochmals sommerlich warm

Die Schweiz liegt heute im Einflussbereich eines Tiefs, das von Dänemark Richtung Baltikum zieht. Der Tag startet bei 12 bis 16 Grad und Sonnenschein. Der Südwestwind frischt langsam auf. Vom Westen her ziehen immer dickere Wolken auf, die am Nachmittag Regen bringen. Davor wird es nochmals sommerlich warm mit Temperaturen von 24 bis 27 Grad.

Nach dem wärmsten je gemessenen September ging es auch im Oktober mit ausserordentlich hohen Temperaturen weiter. Laut MeteNews gab es am Sonntag in Ulrichen, Evolène, Buffalora, La Chaux-de-Fonds und einigen Bergstationen neue Oktober-Höchstwerte. Am Montag purzelten dann gleich noch weitere Temperaturrekorde, so in Disentis, Fribourg, Zermatt oder auf dem Säntis.