Wetter in der Schweiz: Das bringt das Wochenende

In der Schweiz fiel am Freitag bereits verbreitet Regen.

So viel Neuschnee gibt es in der Schweiz bis am Dienstagmorgen.

In den Bergen ist am Wochenende mit Neuschnee zu rechnen.

Auf der gesamten Alpennordseite ist bis Sonntagabend mit starken Winden zu rechnen. Schon in der Nacht auf Samstag war dies deutlich zu spüren. Wie SRF Meteo schreibt, seien in Steckborn am Bodensee Geschwindigkeiten von 100 km/h gemessen worden. In Zürich betrugen die Spitzen 75 km/h.