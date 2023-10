Warmer Oktober: Die Temeperaturen werden wieder richtig warm

1 / 6 Nachdem am Donnerstag die Temperaturen unter 20 Grad fallen, ist für das Wochenende wieder ein deutlicher Anstieg vorhergesehen. MeteoNews.ch Am Samstag ist mit maximal 25 Grad zu rechnen. MeteoNews.ch Am Sonntag können die Temperaturen dann noch einmal richtig sommerlich warm werden. Im Tessin, am Genfersee und in Basel können Spitzenwerte erreicht werden. MeteoNews.ch

Darum gehts Es bleibt sommerlich warm im Oktober.

Im Schnitt ist es fast sechs Grad zu warm für diese Jahreszeit.

Bereits der September hat Temperaturrekorde gebrochen.

Der Oktober ist erst ein paar Tage jung, die Rekorde purzeln aber bereits. Am Montag wurden 28 Grad an der Station in Basel-Binningen gemessen, am Dienstag 27 Grad in Luzern und gar 27,2 Grad in Delsberg im Kanton Jura. Nach dem wärmsten je gemessenen September startete nun auch der Oktober richtig warm. Und es ist kein grosser Temperatursturz in Sicht.

Lokal sind am Wochenende 27 Grad möglich

Zwar fallen am Mittwoch und am Donnerstag die Temperaturen leicht unter 20 Grad, danach wird es aber wieder deutlich wärmer. Bereits am Freitag steigt das Quecksilber auf 20 Grad, lokal kann es sogar 21 Grad warm werden. Am Samstag herrschen dann verbreitet Temperaturen von 22 bis rund 25 Grad. Am Sonntag kann es dann sogar sommerlich warm werden. Je nach Region dürfen mit knapp 28 Grad gerechnet werden.

«Schaut man sich die ersten Oktobertage an, sind wir fast sechs Grad über der Klimanorm.» Klaus Marquardt, Meteorologe MeteoNews

«Für den Oktober ist es eigentlich deutlich zu warm. Bereits die letzten Tage haben wir fast täglich Oktoberrekorde geknackt», sagt auch Meteorologe Klaus Marquardt von MeteoNews. «Schaut man sich die ersten Oktobertage an, sind wir fast sechs Grad über der Klimanorm.»

Bereits der September hat Rekorde gebrochen

Wagt man eine Prognose für nächste Woche, sieht man, dass es zu keinem Temperatursturz kommt. Denn auch zu Beginn der kommenden Woche dürfen wir uns auf recht viel Sonne freuen mit Temperaturen um die 22 bis maximal 27 Grad. « Bis Mitte nächster Woche bleibt unser Wetter nun ruhig und hochdruckbestimmt, die Temperaturen sind für die Jahreszeit weiterhin überdurchschnittlich. Was in der zweiten Oktoberhälfte passiert, lässt sich seriöserweise noch nicht sagen. », so Marquardt abschliessend.

Der September geht als mit Abstand wärmster seit Messbeginn in die Geschichtsbücher ein. So war der diesjährige September im Vergleich zur Klimanorm von 1991 bis 2020 schweizweit betrachtet vier Grad zu warm.