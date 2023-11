Herbstwetter: Auch die Schweiz bekommt Sturm Ciarán zu spüren

Ansonsten ist am Donnerstag mit viel Regen zu rechnen.

Auch in der Schweiz wird es in den Bergen stürmisch.

Der Nordwesten Europas hat sich am Mittwoch wegen des herannahenden Sturms Ciarán auf heftige Regenfälle und orkanartigen Wind eingestellt. Der französische Wetterdienst Météo-France teilte mit, ab Mitternacht gelte für die drei französischen Départements Finistère, Côtes-d’Armor und Manche die höchste Sturm-Alarmstufe rot, für zwei von ihnen werde zudem die höchste Flutwarnstufe ausgerufen. Für 17 weitere Départements entlang der Küste bis ins südfranzösische Département Gironde galt die zweihöchste Alarmstufe orange.

Der Sturm sollte vor Mitternacht mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 Stundenkilometern in der Bretagne auf Land treffen. Dies könne bis zu zehn Meter hohe Wellen verursachen, warnte Olivier Caumont von Météo-France.

Stürmische Südwestwinde

In der Schweiz sind wir vom Sturm Ciarán am Rande betroffen. Dieser treibt viel Feuchtigkeit zu uns. Am Donnerstag breitet sich der Regen über das ganze Land aus. «Das wird eine sehr nasse Angelegenheit», sagt der Moderator im «Wetterflash» von MeteoNews dazu. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 12 Grad. Die Schnellfallgrenze sinkt unter 2000 Meter.