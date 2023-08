Wetter Ausland: Überschwemmungen in Österreich und Slowenien

Die Unwetter-Lage spitzt sich auch in Österreich weiter zu. Nachdem nach den heftigen Regenfällen in der Nacht auf Freitag erneut schwere Schauer zu erwarten sind, wurde in mehreren Bezirken in Kärnten und der Steiermark der Zivilschutzalarm ausgerufen. Die Behörden fordern die Bevölkerung auf, in ihren Häusern zu bleiben. Auch zum Wochenende hin ist mit weiterem Starkregen zu rechnen, wie Heute.at berichtet. (job)