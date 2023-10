Wetter: Aussichten für die Woche vom 23. Oktober 2023

Am Wochenende wird eine Beruhigung erwartet und es bleibt zumindest am Sonntag trocken.

Besondere Vorsicht geboten ist in den Bergen. Dort gibt es im Verlauf des Tages zum Teil stürmischen Süd- bis Südwestwind. Die Nullgradgrenze liegt bei 3600 Metern. Am Nachmittag besteht laut Meteo Schweiz die Gefahr von Sichttrübung durch erhöhte Saharastaubkonzentration.

Ausblick Woche

Das Wetter zeigt sich während der gesamten Woche durchzogen. Am Dienstagmorgen ist es meist stark bewölkt, von Westen her zieht Regen auf, wobei es in der Region St. Gallen bis am Mittag trocken bleibt. Im Flachland werden Temperaturen von neun Grad erwartet, in den Föhntälern bis zu 15 Grad.