Wetter: Bund weitet Hitzewarnung aufs Mittelland aus

Für grosse Teile der Schweiz hat der Bund eine Hitzewarnung erlassen, genauer gesagt die Warnstufe drei von insgesamt vier Stufen. Diese Hitzewarnung wird nun auch auf das Mittelland ausgedehnt – einen Tag früher, als dies ursprünglich prognostiziert war. Demnach sind in den betroffenen Gebieten Temperaturen von bis zu 37 Grad zu erwarten. Es bestehe ein erhebliches Risiko für Probleme mit dem Kreislauf und für körperliches Unwohlsein, warnt der Bund.

Für die Gefahrenstufe 3 muss an den jeweiligen Messstationen eine mittlere Tagestemperatur 25 Grad oder mehr für mindestens drei aufeinanderfolgende Tage gemessen werden. Ausschlaggebend ist also die Hitzebelastung über den ganzen Tag und nicht einzelne Temperaturspitzen. Zudem wird auch die Temperatur während der Nacht berücksichtigt. Nächtliche Temperaturen sind besonders relevant für die menschliche Gesundheit. Wenn es in den Nächten nicht ausreichend abkühlt, kann sich der Körper kaum erholen und die Hitzebelastung nimmt zu.