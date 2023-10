Wetter am Montag: Die Temperaturen klettern bis auf 28 Grad

Am Sonntag hat es im Flachland am Morgen Nebel, sonst bleibt es insgesamt recht sonnig. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 23 und 25 Grad. Im Tessin wird es sogar bis 28 Grad. Auch am Montag sollte der Morgen noch neblig sein, während sich dann am Mittag die Sonne durchringt. Einige Schleierwolken sollten den Tag über bleiben. Es wird bis zu 27 Grad.