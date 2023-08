Wetter: Genua-Tief Rea ist für den Dauerregen verantwortlich

1 / 4 Das Tief mit dem Namen Rea, das sich über dem Golf von Genua bildete, hat der Schweiz und weiteren Ländern viel Regen gebracht. Meteoschweiz Genuatiefs können eine sogenannte Gegenstromlage erzeugen. Das bezeichnet das Auftreten unterschiedlicher Winde in verschiedenen Höhenlagen. Meteoschweiz Bis am Dienstagabend verschiebt sich das Tief Rea zunehmend ostwärts zur Adria, wobei auf der Alpensüdseite die Niederschläge durch Nordwind bereits am Montagnachmittag nachgelassen haben. 20min/Carina Majer

Regnete es am Sonntag noch vor allem auf der Alpensüdseite sowie in den östlichen Alpen intensiv, war nach der Nacht auf Montag auch zunehmend die Alpennordseite von den Niederschlägen betroffen. Nach dem Dauerregen traten an verschiedenen Stellen in der Schweiz die Flüsse über die Ufer – besonders schwer betroffen waren Teile von Graubünden, das St. Galler Rheintal sowie der nördliche Kanton Tessin.

Doch was hat zu den massiven Niederschlägen geführt? Verantwortlich ist eine Wetterlage, wie sie immer wieder vorkommt: Ein grösseres Tiefdruckgebiet hat sich in Italien über dem Golf von Genua gebildet. Das Genuatief mit dem Namen Rea hat der Schweiz und weiteren Ländern viel Regen gebracht, wie Meteoschweiz berichtet.

Tief Rea verschiebt sich Richtung Adria

Genuatiefs können eine sogenannte Gegenstromlage erzeugen. Das bezeichnet das Auftreten unterschiedlicher Winde in verschiedenen Höhenlagen. «Gegenstromlagen zeichnen sich durch sich verstärkende Niederschläge mit resultierenden grossen Summen aus», teilte MeteoNews mit. Bis am Dienstagabend verschiebt sich das Tief Rea zunehmend ostwärts zur Adria, wobei auf der Alpensüdseite die Niederschläge durch Nordwind bereits am Montagnachmittag nachgelassen haben. Im Norden halten die Regenfälle an.

Besonders bemerkenswert war die Regenmenge übrigens in Biasca im Tessin: Die Menge an Niederschlag, die hier binnen zwei Tagen herunterkam, betrug 368 mm und tritt in diesem Ausmass seltener als alle 100 Jahre auf, wie Meteoschweiz schreibt. Auch der Cimetta oberhalb von Locarno Monti erreichte mit 258 mm eine Zweitagessumme, die seltener als alle 25 Jahre zu erwarten ist.