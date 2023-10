Wetter: Es bleibt warm und sonnig

Auch am Freitag bleibt es warm und sonnig.

Am Samstag dann strahlender Sonnenschein.

Am Freitag und Samstag hat es am Morgen jeweils etwas Nebel, dieser löst sich aber bis Mittag auf.

Auch wenn Meteorologen sagen, dass es für den Oktober deutlich zu warm ist , freuen sich die einen oder anderen ab den warmen Temperaturen. Derzeit sehe es danach aus, dass es bis Mitte Oktober überdurchschnittlich warm bleibe, sagt Meteorologe Klaus Marquardt von MeteoNews. «Dass es im Oktober über einen so langen Zeitraum so warm bleibt, ist aussergewöhnlich.»

Es bleibt meist sonnig

Im Norden steigen die Temperaturen laut MeteoNews auf bis zu 22 Grad, im Tessin und Wallis bis auf 24 Grad. Auch am Wochenende bleibt es warm.

Auch am Samstag sollte es im Flachland am Morgen Nebel haben, dieser sollte sich bis zum Mittag aufgelöst haben. Sonst strahlender Sonnenschein und die Temperaturen könnten noch auf ein oder zwei Grad höher klettern als am Freitag.