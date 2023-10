Babet: Sturm Aline führt zu Chaos

Bei schweren Unwettern in Schottland ist eine Frau ums Leben gekommen. Die 57-Jährige wurde in den Highlands von Wassermassen weggerissen. In der Stadt Brechin nahe der Ostküste evakuierten die Behörden vorsichtshalber Hunderte Häuser. Die schottische Umweltbehörde warnte vor «beispiellosen» Pegelanstiegen in Flüssen. In Tausenden Haushalten fiel vorübergehend der Strom aus. Am Freitag blieben Schulen in der am schwersten betroffenen Region Angus geschlossen. Es wurde erwartet, dass Sturm «Babet» auch den Norden von England und Wales treffen würde. Zuvor hatte es bereits Überschwemmungen in Irland gegeben. (DPA)