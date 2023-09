September: Auch das Ende des Monats bleibt zu warm

Während am Wochenende die nächsten Hitzetage bevorstehen, …

Auf dem Pilatus wurden am 4. September 21,4 Grad gemessen, Rekord für diese Jahreszeit.

Der September ist bisher deutlich zu heiss, insbesondere in den Bergen kommt es wiederholt zu Temperaturrekorden.

Mitte der kommenden Woche bahnen sich Unwetter an.

Der diesjährige Spätsommer ist so warm wie kaum einer vor ihm: Auch im September scheint die Sonne ununterbrochen, ein Hitzetag folgt auf den anderen und die Berge leisten sich ein regelrechtes Wettrennen um die höchsten je gemessenen Temperaturen des Monats . «Die Temperaturen bewegen sich Meilen über der Norm für diese Jahreszeit», fasst MeteoNews zusammen.

Auch am Wochenende herrscht perfektes Badewetter. Die Temperaturen bewegen sich im Norden wie Süden um die 30 Grad. Der Himmel ist blau, die Sonne brennt und es bleibt trocken – so zumindest die Prognose.

Kommt das Ende des Sommers doch noch?

Mitte der kommenden Woche bahnt sich jedoch ein Umschwung an: Ab Dienstag kommt es zu Schauern und Gewittern, vorerst treten sie nur vereinzelt auf. Am Mittwoch und Donnerstag dürfte sich die Lage dann zuspitzen und die Unwetter breiten sich aus. Dies lässt die Temperaturen auf gut 20 Grad sinken. Das sommerliche Wetter scheint sich also dem Ende zuzuneigen – doch nur scheinbar.