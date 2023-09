Wetter Schweiz: Ab Mittwoch Gewitter, kühl und nass

1 / 3 Auch wenn dieses Bild im Juni aufgenommen wurde – das aktuelle Wetter lädt nach wie vor zum Baden ein. 20min/Matthias Spicher Mit der Mega-Hitze ist es aber erst mal vorbei – zumindest kurzzeitig. MeteoSchweiz Denn zum Ende dieser Woche wird es schon wieder wärmer und freundlicher. MeteoNews

Darum gehts Die Hitzewelle hat am Montag ihren Höhepunkt, ab Dienstag wird es schon kühler.

Am Mittwoch dümpeln die Temperaturen dann nur noch bei um die 20 Grad herum.

Der Spätsommer macht aber nur eine kurze Pause: Schon ab Donnerstag wird es wieder wärmer.

Die ersten Badis schliessen, morgens wird es erst später hell und ab und an liegt zu Tagesbeginn ein bisschen Nebel in der Luft – ansonsten sucht man aber vergeblich nach ihm: Der Herbst macht sich rar. Und auch wenn uns die kommenden Tage keine Temperaturen mehr um die 30 Grad erwarten, warm wird es dennoch bleiben. «Zu warm für diese Jahreszeit», meint Roger Perret von MeteoNews.

Zunächst einmal begleitet uns die Hitze aber noch zum Start in die neue Woche, am Montag sind wieder Temperaturen von bis zu 32 Grad drin. Es bleibt überwiegend sonnig, nur im Südwesten sind ein paar harmlose Schleierwolken am Himmel zu sehen, in den Bergen auch Quellwolken. Die Nullgradgrenze liegt auf 4300 Metern.

Am Dienstag ziehen dunkle Gewitterwolken auf

Sonnenverwöhnt, wie wir durch die letzten Tage geworden sind, dürften den ein oder anderen die am Dienstag aufziehenden Gewitterwolken dann doch etwas stören: Bereits am Morgen sind Schauer und Gewitter möglich, die Sonne zeigt sich im Tagesverlauf nur ab und an. Am Abend kann es dann erneut regnen und gewittern. Richtig kalt wird es aber auch dann noch nicht: Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei 28, im Süden bei 27 Grad. Erst am Mittwoch erwartet uns dann ein grösserer Temperatursturz.

Denn dann hat es auf einmal nur noch maximal 21 Grad im Norden, laut Perret ist das für diese Jahreszeit Normaltemperatur. Hinzu kommen flächendeckend Schauer und Gewitter. Lange hält dieses «normal temperierte» Wetter aber nicht an: Schon ab Donnerstag klettern die Temperaturen wieder auf 24 Grad und trotz etwas Bewölkung kommt die Sonne zurück. Auch am Freitag und am Wochenende bleibt es relativ mild, bei Werten zwischen 24 bis maximal 26 Grad. «Die Temperaturen erinnern eher an Spätsommer als an Herbst», meint Perret dazu.

Wann kommt der Herbst?

Die relative Trockenheit lässt auch die Waldbrandgefahr steigen, vor allem im Wallis und der Westschweiz. Auch der Boden sei vielerorts relativ trocken, aber noch nicht wirklich problematisch. «Die Landwirtschaft hat Glück, da das Heu bereits geerntet wurde», so Perret.

Auf die Frage, wann denn der Herbst käme, kann der Meteorologe keine Antwort liefern: «Die Langzeitmodelle widersprechen sich, wie so oft. Es kann noch lange so warm bleiben – oder aber der Herbst kommt doch noch schneller als gedacht.» Geniessen wir also lieber den Spätsommer, solange er noch da ist – ändern können wir das Wetter ohnehin nicht.

