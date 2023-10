Wetter Schweiz: Hitze in Westeuropa, Kälte im Osten

1 / 4 Während im Westen Europas Hunderte Temperaturrekorde aufgestellt werden, ist es im Osten zu kalt. MeteoNews Am Dienstag bleibt es in der Schweiz sommerlich warm. MeteoNews Auch am Mittwoch kannst du die warme Jacke getrost zu Hause lassen. MeteoNews

Darum gehts In Europa wurden bisher Hunderte Monatsrekorde von Maximaltemperaturen oder höchsten Tagesminima aufgestellt.

Dem gegenüber stehen teils weit unterdurchschnittliche Höchstwerte im Osten von Europa.

Ab Sonntag werden dann auch in der Schweiz Temperaturen erwartet, die für diese Jahreszeit eigentlich typisch sind.

In der Schweiz lässt das typische Herbstwetter weiter auf sich warten. Bis Sonntag werden hierzulande die Temperaturen tagsüber verbreitet nicht unter die 20-Grad-Marke fallen. Am Freitag werden in der Region Basel gar bis zu 28 Grad erwartet.

Seit Monatsbeginn wurden in Mittel- und Westeuropa mehrere Hundert Monatsrekorde von Maximaltemperaturen oder höchsten Tagesminima aufgestellt. Einige Stationen haben in den vergangenen Tagen den bisherigen Oktoberrekord gleich mehrfach überboten. Im österreichischen Eisenstadt sank die Temperatur in der Nacht auf den 8. Oktober nicht tiefer als 21,3 Grad, eine Tropennacht im Oktober und gleichzeitig eine Pulverisierung des bisherigen Rekords um mehr als 4 Grad (17,0 Grad im Jahr 1975).

Im Piemont (I) wurde gleichentags eine Maximaltemperatur von 34,5 Grad gemessen, Slowenien stellte mit 31,3 Grad in Cronomelj gar einen neuen nationalen Oktoberrekord auf. In Frankreich gab es nicht weniger als 211 neue Monatsrekorde, wobei es in Le Luc mit 33,9 Grad am heissesten war. Am Montag ging es im ähnlichen Stil weiter: 146 neue Oktoberrekorde in Frankreich, 28 Grad in Österreich (Haiming, Tirol). Auch die italienischen Provinzen Piemont, Lombardei, Emilia, Toskana und Venedig stellten allesamt neue Monatsrekorde auf Provinzstufe auf, wie MeteoNews mitteilt.

In Osteuropa ist es zu kalt

Dem gegenüber stehen teils weit unterdurchschnittliche Höchstwerte im Osten von Europa. In Moskau beispielsweise dürfte es am Dienstag bei maximal etwa 4 Grad sogar für die eine oder andere Schneeflocke reichen. Normal wären dort um diese Jahreszeit etwa 10 bis 12 Grad. Auch in der Ukraine, in der Republik Moldau und in Belarus werden nur knapp zweistellige Höchstwerte verzeichnet. Also verbreitet 5 Grad und mehr unter der Norm. In Anlehnung an den Begriff «Eiserner Vorhang» könnte man zurzeit also fast von einem eisigen Vorhang sprechen, der West- und Osteuropa trennt.



Der Begriff «Eiserner Vorhang» bezeichnete die politische, militärische und ideologische Barriere, die die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete, um sich selbst und ihre abhängigen ost- und mitteleuropäischen Verbündeten von offenen Kontakten mit dem Westen und anderen nichtkommunistischen Gebieten abzuschotten.

Ab Sonntag wird es kühl

Diese angesprochenen Wetter-Gegensätze über Europa werden sich zum Ende der Arbeitswoche langsam abbauen, dann verlagert sich die «Wärmeglocke» allmählich nach Osten.



Ab Sonntag werden dann auch in der Schweiz Temperaturen erwartet, die für diese Jahreszeit eigentlich typisch sind. Das Thermometer steigt dann im Mitteland nur noch auf zwischen 11 und 13 Grad. Einzig im Südtessin dürfte die 20-Grad-Marke überschritten werden.