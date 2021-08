Gefährliche Rückstände - Wetter lockt in die Aare – doch lauern dort noch immer Hochwassergefahren

1 / 9 Kein Regen und Temperaturen bis 30 Grad: Viele Schweizerinnen und Schweizer sehnen sich nun nach den lang ersehnten Wasseraktivitäten. 20min/Simon Glauser Doch sind die Spuren des Juli-Hochwassers keineswegs gebannt. 20min/Simon Glauser Viel Gehölz treibt noch immer im Fluss. Auch können grosse Felsbrocken an neue Orte geschwemmt worden sein. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Heute Mittwoch fallen die letzten Badeeinschränkungen im Kanton Bern in Folge der hohen Wassermassen.

Polizei und Behörden warnen trotzdem vor dem Bad oder der Gummibootfahrt.

Teilweise haben sich Flüsse wegen der Hochwasser nachhaltig verändert.

Die Kapo Solothurn rät gar vom Aareschwumm ab und will mit Badenden das Gespräch suchen.

Sonnenschein, Temperaturen gen 30 Grad und das Wichtigste: Kein Regen. Für viele Schweizerinnen und Schweizer stellen sich in diesen Tagen jene Sommergefühle ein, die seit Wochen auf sich warten liessen. Entsprechend gross ist nun der Drang, die Versäumnisse nachzuholen. Besonders hoch im Kurs: Schwimmen in und Böötlen auf der Aare – oder anderen fliessenden Gewässern.

Während am Mittwoch die letzten Badeverbote infolge Hochwasser fallen, warnen die Behörden gleichzeitig vor dem Sprung ins Nass. «Es wird darauf hingewiesen, dass die betroffenen Gewässer nach wie vor sehr viel Wasser und teilweise auch Schwemmholz mitführen», teilen die Regierungsstadthalter und -stadthalterinnen im Kanton Bern mit. Es liege im Ermessen der Einzelpersonen, ob sie im Fluss schwimmen möchten, sagt Kapo-Sprecherin Lena Zurbuchen auf Anfrage. «Die Fliessgeschwindigkeit der Aare ist noch immer hoch. Holz und andere Gegenstände, die angeschwemmt wurden, können unter der Wasseroberfläche verborgen sein.»

Diese Regeln sollten im Fluss beachtet werden Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG empfiehlt folgende Verhaltens-Tipps, um das Baden im Fluss möglichst sicher zu machen: Schlauchbootfahrer und -fahrerinnen müssen mit einer Rettungsweste ausgerüstet sein.

Die auf dem Boot angegebene Nutzlast darf nicht überschritten werden.

Boote nicht zusammenbinden! – Sie sind nicht mehr manövrierfähig.

Unbekannte Flussabschnitte müssen vor der Fahrt zuerst erkundet werden!

In freie Gewässer (Flüsse, Weiher und Seen) wagen sich nur gute und geübte Schwimmer und Schwimmerinnen.

Unterkühlung kann zu Muskelkrampf führen. Je kälter das Wasser, umso kürzer der Aufenthalt im Wasser!

Flussbett bei «Uttiger-Schwelle» verändert

Auch wer mit dem Schlauchboot den Fluss befahren will, sollte derzeit besonders vorsichtig sein. «Nach einem solchen Hochwasser gibt es in der Regel Veränderungen, deshalb sollten sich die Leute jetzt die Strecken erst recht vorher anschauen gehen», sagt Bernhard Fleuti, Rettungsschwimmer bei der SLRG und Kursleiter beim Verein Stadtwellen. Zumindest sollten Böötlerinnen und Böötler am Ufer die Strömungen beobachten.

An besonders wilden Stellen, wie etwa der berüchtigen «Utiger-Schwelle», wo oft Boote kentern, kann eine vorgängige Inspektion Leben retten. Denn die gewaltigen Wassermassen, die im Juli vom Oberland nach Bern und weiter flossen, haben den Fluss nachhaltig verändert. So wurde gemäss dem Kanton Bern auch das Flussbett in Uttigen «wesentlich verändert». Das Hochwasser im Sommer 2021 habe sicher die Flusssohle verändert und möglicherweise die Verbauungen weiter beschädigt, sagt Marc Fritschi, Regierungsstatthalter von Thun: «Kontrollen können jedoch erst erfolgen, wenn der Wasserstand weiter zurückgegangen ist.» Er appelliert deshalb auf dem Fluss besonders vorsichtig zu sein.

Kapo Solothurn sucht das Gespräch

Wegen der hohen Abflussmenge des Bielersees empfiehlt die Kapo Solothurn gar ganz auf den Schwumm in der solothurnischen Aare zu verzichten. Dasselbe gilt für das Befahren mit Gummibooten oder auf Stand-Up-Paddeln. Sollten sich trotz der Empfehlung der Kapo viele Personen in den Fluss begeben, will die Kapo vor Ort mit ihnen das Gespräch suchen und auf die Risiken hinweisen. «In der Regel zeigen sich die Leute einsichtig – so war es in den bisherigen Fällen», sagt Sprecher Dario Panzeri gegenüber der «Solothurner Zeitung».

