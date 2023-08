Wetter Schweiz: Hochwasser und Schnee

Die Unwetter im Tessin halten an. In der Region Biasca hat die Feuerwehr wegen Überflutungen von Kellerabteilen, Erdrutschen und Überschwemmungen von Bächen seit Samstag rund 40 Einsätze geleistet. Auf dem ganzen Kantonsgebiet waren es am Sonntag zwischen sechs und zwölf Uhr 69 Einsätze, so Sprecher Corrado Grassi. Neben den üblichen Einsatzkräften stehen derzeit 50 Milizsoldaten des kantonalen Rettungszentrums in Biasca im Einsatz.