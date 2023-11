Wetter: Schnee am Wochenende, dann steigt Schneefallgrenze

Ab dem Freitag ist die Schneefallgrenze auf dem Weg nach unten, am Samstag könnte es dann sogar in tieferen Lagen weiss werden. Lange besteht die Winterstimmung aber wohl nicht.

Darum gehts Aufs Wochenende hin kann es bis ins Flachland Schnee geben.

Am Sonntag steigt die Schneefallgrenze aber schon wieder deutlich.

Die wechselhafte Wetterlage beschäftigt auch das OK der Matterhorn-Weltcupabfahrt.

Nach einem scheinbar endlosen Sommer hat der Herbst nun definitiv Einzug gehalten in der Schweiz: Vielerorts startet der Freitag regnerisch und bewölkt. Im Laufe des Tages ändern sich die Bedingungen laufend, aufs Wochenende hin wird es dann verbreitet weiss.

Dafür verantwortlich ist eine aus dem Westen aufziehende Störung, die zeitweise auch Sonne in die Schweiz bringt. Auf den Abend hin wird es dann aber bereits wieder bewölkt, zudem bringt eine Kaltfront Schauer mit sich. Für alle Wintersport-Fans und Schneebegeisterten bringt die Front gute Nachrichten.

So tief fällt die Schneefallgrenze jetzt

Denn während die Schneefallgrenze am Freitag noch bei 1100 bis 1200 Metern über Meer liegt, dürfte sie in der Nacht auf Samstag deutlich absinken – und zwar auf 700 bis 800 Meter. Damit fällt zum Beginn des Wochenendes Schnee bis fast ins Flachland.

Doch auch am Samstag besteht das «wechselhafte Westwindwetter», wie MeteoNews in ihrem Blog schreibt. Je nach Region bewegt sich die Schneefallgrenze zwischen 700 und 1000 Metern, kräftige Winde halten zudem die Temperaturen tief. In den Bergen kann es auch zu stürmischen Winden kommen. Die Meteorologen gehen zwar davon aus, dass die erste Herrenabfahrt auf der neuen Zermatter Skirennstrecke stattfinden kann, der Start aber nicht ganz oben erfolgen wird.

Mit einer Warmfront, die die Schweiz am Sonntag erreicht, steigt dann auch die Schneefallgrenze wieder deutlich an. Während es im Laufe des Tages aufgrund der Niederschläge, die die Front mit sich bringt, auch in tieferen Lagen noch schneien kann, steigt die Schneefallgrenze auf den Sonntagabend hin auf 1500 Meter an. Im Westen dürfte die Warmluft die Schneefallgrenze sogar auf über 2000 Meter über Meer steigen lassen.

Winterstimmung hält nicht lange

Wer den Schnee geniessen will, sollte also am Wochenende jede Gelegenheit nutzen, bevor sich die weisse Pracht wieder in höhere Lagen zurückzieht: Die weiterhin dynamische Wetterlage sorgt ab Montag zwar für grosse Niederschlagsmengen, bis zur Wochenmitte dürfte die Schneefallgrenze aber auf bis zu 3000 Meter ansteigen.

Auf den nächsten Schnee müssen wir aber wohl nicht lange warten. Erste Prognosen zeigen am übernächsten Wochenende bereits wieder Schnee, der auch die tieferen Lagen erreichen könnte. Bis es so weit ist, könnten sich die Vorhersagen der Computermodelle aber auch noch deutlich ändern.