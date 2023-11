Wetter: Schneefallgrenze am Freitag auf 800 Metern

Das Wetter bleibt unbeständig: Der Rest der Woche ist geprägt von Föhnphasen, einer Kaltfront und Niederschlag. Am Freitag kann es sogar bis in tiefere Lagen schneien.

1 / 3 Im Engadin hat es bereits geschneit. Dieses Bild wurde am 6. November aufgenommen. 20min/News-Scout Am Freitag kann es bis auf 800 Meter runterschneien. 20min/Community Doch auch der Regenschirm muss eingepackt werden. Es kann immer wieder vereinzelt zu Regengüssen kommen. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Das Wetter bleibt wechselhaft.

Am Freitag kann es sogar bis in tiefere Lagen Schnee geben.

Auch am Wochenende bleibt das Wetter durchzogen.

«Der Mittwoch wird der sonnigste Tag», sagt Jan Eitel von SRF Meteo. So bestimmt ein Zwischenhoch mit trockener Luft unser Wetter, wie SRF Meteo weiter schreibt. Am Morgen gibt es noch ein paar wenige Nebelfelder, besonders in der Nordwestschweiz sowie am Nordrand der Schweiz. Auf der Alpennordseite kann es maximal zwölf Grad warm werden. In den Alpen und im Wallis gibt es Tiefstwerte von -1 bis -4 Grad.

«Am Donnerstag ist es in der Zentral- und Ostschweiz sowie in Nord- und Mittelbünden mit mässigem Föhn noch bis in den Nachmittag hinein trocken und teils sonnig», schreibt SRF Meteo. Danach breiten sich von Westen her Regenwolken aus. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1400 Meter über Meer, im Wallis kann es auch weiter runter schneien. Am Abend kann es dann vielerorts Regen geben auf der Alpennordseite. Zwischen 800 und 1200 Meter über Meer ist sogar mit Schnee zu rechnen.

Aussicht aufs Wochenende

Auch am Samstag ist es vielerorts wechselnd bewölkt, es kann zu einigen Regengüssen kommen. Oberhalb von 1000 Metern fällt Schnee, dies vor allem am Alpennordrand. Im Süden kann immerhin mit 13 Grad gerechnet werden. Ab kommendem Sonntag werden die Unsicherheiten in der Wetterprognose weiterhin erheblich sein. Es ist wahrscheinlich, dass im Norden wechselhaftes und häufig nasses Wetter anhält. Aufgrund des Einflusses wärmerer Luft könnte die Schneefallgrenze teilweise deutlich über 2000 Metern liegen.

Die Temperaturen erreichen voraussichtlich Höchstwerte zwischen neun und zwölf Grad. Im Süden hingegen wird überwiegend trockenes Wetter erwartet, wobei sich die Sonne öfter zeigen wird und die Temperaturen bei etwa 13 Grad liegen, berichtet SRF Meteo.