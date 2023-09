Wetter: Der Oktober startet mit Sonne satt

Eigentlich befinden wir uns mitten im Herbst, doch das aktuelle Wetter erinnert mehr an Sommer . Wer einen Blick auf die Wettervorhersage für den 1. Oktober wirft, sieht nur etwas: Sonne, in der West- wie in der Ostschweiz und auf der Alpennord- wie auf der Alpensüdseite. Das Thermometer klettert laut MeteoSchweiz auf weit über 20 Grad – Spitzenreiter könnte Sion mit 27 Grad werden. Einzig ein paar Nebelfelder werden für den Morgen erwartet, doch die sollten sich laut Prognose auflösen. Auch die neue Woche startet mit sommerlichen Temperaturen.

Der Oktober macht also dort weiter, wo der September aufgehört hat, der womöglich bezüglich Temperatur alle Rekorde brechen und als wärmster September seit Messbeginn in die Wettergeschichte eingehen dürfte, schreibt MeteoNews. Bezüglich Niederschlag gibt es regional sehr grosse Unterschiede.



Die zahlreichen Sommer- und Hitzetage machen sich in der Statistik klar bemerkbar. Während es in Basel-Binningen normalerweise 4,5 Sommertage im September gibt und im Schnitt nur alle fünf Jahre ein Hitzetag verzeichnet wurde, kam es im September 2023 zu 15 Sommertagen und fünf Hitzetagen.