Wetter Schweiz: 25 Grad und es wird noch wärmer – September schlägt alle Rekorde

Darum gehts Auch in den nächsten Tagen bleibt das Wetter sonnig.

Ein Hoch sorgt für Temperaturen bis zu 26 Grad.

Allgemein ist der Monat September auf Rekordkurs.

Auf das Monatsende hin zeigt sich der September nochmals von seiner sonnigsten Seite und sorgt auch aufs Wochenende hin für angenehm warme Temperaturen. Schon heute Mittwoch werden verbreitet etwa 25 Grad erwartet, einzig am Nachmittag könnten teilweise viele Schleierwolken aufziehen. Am Freitag dürfte es sogar noch etwas wärmer werden.



Der bald zu Ende gehende September wird bezüglich Temperatur alle Rekorde schlagen und als wärmster September seit Messbeginn in die Wettergeschichte eingehen, schreibt MeteoNews. Dazu sind wir im Norden auch bezüglich Sonnenscheindauer teilweise auf Rekordkurs. Bezüglich Niederschlag gibt es regional sehr grosse Unterschiede. Nachfolgend die vorläufige Bilanz des wettermässig sehr aussergewöhnlichen Monats.



Die zahlreichen Sommer- und Hitzetage machen sich in der Statistik klar bemerkbar. Während es in Basel-Binningen normalerweise 4,5 Sommertage im September gibt und im Schnitt nur alle fünf Jahre ein Hitzetag verzeichnet wurde, kam es im September 2023 zu 15 Sommertagen und fünf Hitzetagen.

Hier wird es besonders sommerlich

Dank einer Hochdruckbrücke, die eine Verbindung mit dem Azorenhoch bildet, dürfte das Omegahoch auch am Wochenende noch einmal für sommerliches Wetter sorgen. Erst am Dienstag stellt sich dann ein leichter Temperaturrückgang ein, im Norden der Schweiz werden verbreitet 20 bis 23 Grad erwartet. In der Sonnenstube macht der Sommer noch etwas Überstunden: Im Tessin, aber auch im Wallis, kann es auch am Montag noch angenehme 26 Grad werden.

Auch wenn es in den letzten Tagen etwas weniger warm war und am Freitag und in der Nacht auf Samstag teilweise bis unter 2000 Meter geschneit hat, beträgt der Temperaturüberschuss im September aktuell rund 3,9 Grad. Damit ging der Temperaturüberschuss von etwas mehr als 5 Grad Mitte Monat zwar etwas zurück, ist aber weiterhin klar auf Rekordkurs.