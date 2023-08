Wetter Schweiz: 30 Grad am Freitag

Nach einigen kühleren Tagen gibt der Sommer jetzt ein grosses Comeback. Am Freitag dürfte es verbreitet einen Hitzetag geben.

Wetter Schweiz : An diesen Orten kannst du am Freitag mit 30 Grad und mehr rechnen

1 / 4 Der Sommer meldet sich zurück. 20min/Matthias Spicher Am Freitag gibt es verbreitet 30 Grad. 20min/Matthias Spicher Auch am Wochenende wird es warm – die Gewittergefahr steigt aber. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Jetzt steigen die Temperaturen wieder deutlich an.

Am Donnerstag bleiben sie wohl noch knapp unter 30 Grad.

Am Freitag und am Wochenende gibt es viel blauen Himmel.

Am Mittwoch ziehen die letzten Regenschauer über die Schweiz, danach meldet sich der Sommer endlich wieder richtig zurück. Bereits am Donnerstag gibt es in der ganzen Schweiz viel Sonnenschein und die Temperaturen klettern auf bis zu 29 Grad hoch.

Am wärmsten dürfte es in der Region Genf und im Wallis werden, lokal sind hier bereits 30 Grad möglich. Es bleibt den ganzen Tag meist wolkenlos. Am Nachmittag kann aber aufkommender Saharastaub die Sicht etwas trüben.

Am Freitag dürfte es dann verbreitet für 30 Grad und sogar noch mehr reichen. Besonders in den Regionen Basel, Zürich, Unterwallis und Genf sind Temperaturen über 30 Grad möglich. Auch am Abend dürfte es trocken bleiben. Das Gewitterrisiko bleibt klein.

Street Parade könnte verregnet werden

Auch am Samstag gibt es erneut Temperaturen über 30 Grad. Am Nachmittag ziehen dann vermehrt Quellwolken auf und gegen Abend sind die ersten Schauer möglich. Wer also vorhat, die Street Parade zu besuchen, muss mit Regen rechnen.

Eine knappe Million Menschen wird am Samstag in Zürich erwartet. Es ist die 30. Ausgabe der Street Parade. Sie beginnt um 13 Uhr und geht bis Mitternacht. Der Umzug startet um 14 Uhr.

